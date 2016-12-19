Польшу могут лишить права голоса

Пока Польшу трясут внутренние политические проблемы, появилась угроза извне. Представители Европарламента высказываются за санкции в отношении этой страны. Например – лишить её права голоса в Евросовете.

Причиной называют подчинение Конституционного суда страны парламенту в результате реформы, согласно которой сейм имеет право проверять законы на соответствие Конституции. Кроме того, Польшу обвиняют в неисполнении решений Еврокомиссиии, что нарушает основные ценности Евросоюза. Вызванный действиями оппозиции политический кризис грозит стране государственным переворотом, считают аналитики.

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