Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки

После переговоров с западными партнерами не раз хотелось вымыть руки и проветрить помещение. Такими ощущениями поделилась 18 декабря на своей страничке в «Фейсбуке» представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Переговоры по ситуации в Сирии с западными партнерами были очень тяжелы, прежде всего, в моральном плане. Российская сторона, чьи офицеры рисковали жизнью, чтобы спасти сирийских граждан в Алеппо, выслушивала нелепые претензии от западных партнеров, передает телеканал «Звезда».

Российских дипломатов упрекали в создании в Сирии «второго Афганистана», в предвзятости по отношению к «умеренной оппозиции» и так далее…

Захарова призналась, что с удовольствием стала бы пацифисткой, но пока она благодарна российским военным за их надежность.

Ранее «АН-онлайн» передавали о проведенной российскими военными операции по освобождению сирийцев в Алеппо, когда было спасено порядка 10 тысяч человек. Этот успех и не могут «простить» россиянам западные партнеры.