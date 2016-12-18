Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки
18 декабря 2016, 10:48 [ «АН-онлайн» ]
После переговоров с западными партнерами не раз хотелось вымыть руки и проветрить помещение. Такими ощущениями поделилась 18 декабря на своей страничке в «Фейсбуке» представитель МИДа РФ Мария Захарова.
Переговоры по ситуации в Сирии с западными партнерами были очень тяжелы, прежде всего, в моральном плане. Российская сторона, чьи офицеры рисковали жизнью, чтобы спасти сирийских граждан в Алеппо, выслушивала нелепые претензии от западных партнеров, передает телеканал «Звезда».
Российских дипломатов упрекали в создании в Сирии «второго Афганистана», в предвзятости по отношению к «умеренной оппозиции» и так далее…
Захарова призналась, что с удовольствием стала бы пацифисткой, но пока она благодарна российским военным за их надежность.
Ранее «АН-онлайн» передавали о проведенной российскими военными операции по освобождению сирийцев в Алеппо, когда было спасено порядка 10 тысяч человек. Этот успех и не могут «простить» россиянам западные партнеры.