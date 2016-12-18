Столтенберг объяснил сдержанность НАТО в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему блок старается не использовать военные средства в сирийском вооруженном конфликте. По его мнению, это приведёт к его эскалации, а не улучшению ситуации.

Цена использования средств вооружения бывает выше ожидаемой пользы, заявил Столтенберг одному из западных еженедельников. Нельзя на каждую проблему реагировать военным путём. А поскольку Сирия и так переживает гуманитарную катастрофу, ситуация могла бы стать ещё ужасней. Кроме того, региональный конфликт мог бы перерасти в нечто более масштабное, считает глава НАТО. Скромно умолчав о том, что президент Сирии Башар Асад вообще не звал НАТО в свою страну.

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