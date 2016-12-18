Трамп резко ответил Мишель Обаме на ее выпад в его сторону

Супруга действующего президента США Мишель Обама накануне высказалась о победе на выборах Дональда Трампа как о трагедии для Америки, у которой теперь, по словам Обамы, «нет надежд на преобразования».

45-1 президент США Дональд Трамп в корне не согласен с таким видением ситуации и раскритиковал мнение первой леди на выступлении перед своими сторонниками в Алабаме, передает ТАСС.

Трамп сказал, что, скорее всего, первая леди, говоря о конце надежд, говорила о прошлом, потому что Трамп только сейчас уверен, что США отныне приобретут невиданное ранее величие.

При этом Трамп выразил большое сожаление таким отношением к себе со стороны первой леди, которая была с ним и его супругой так любезна во время визита Трампа в белый дом.