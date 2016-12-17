Шойгу обсудил ситуацию в Алеппо с главами военных ведомств Сирии и Ирана

Российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил ситуацию в сирийском городе Алеппо с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом, а также руководителем турецкой нацразведки Хаканом Фиданом.



Как говорится в сообщении Министерства обороны России, обсуждались шаги для нормализации ситуации в Алеппо, а также действия по созданию условий для прекращения боевых действий на территории Сирии.

Кроме того, Шойгу выразил соболезнования Фидану в связи с произошедшим сегодня в Турции террористическим актом, унесшим жизни тринадцати военных и ранившим более сорока человек.

Как уже сообщалось ранее, военная операция по освобождению восточных кварталов Алеппо от боевиков была завершена накануне.

Читайте также:

См. все новости дня