Британия подозревает, что Россия вмешивается в ее внутренние дела

Следом за Соединенными Штатами Америки правительство Великобритании стало подозревать Россию во вмешательстве в свои внутренние дела и 17 декабря заявило, что намерено внимательно изучить этот вопрос.

Британские СМИ пишут, что глава кабинета министров страны Тереза Мэй готовится провести заседание совета национальной безопасности для обсуждения возможных действий России против Англии и ее союзников. Премьер Великобритании также намерена выработать комплекс мер по противодействию «руке Москвы», если таковое понадобится.

В Лондоне считают, что Россия всячески подрывает Британию изнутри с помощью шпионажа, хакерских атак и информационной войны. При этом никаких доказательств виновности российской стороны британские чиновники не предоставляют.