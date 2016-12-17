Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Алеппо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Алеппо, а также процесс подготовки московской встречи по Сирии.

Как сообщил представитель МИД Турции в субботу, Лавров и Чавушоглу обсудили и Алеппо, и московское заседание, которое должно состояться 27 декабря.

Предполагается, что в рамках этой встречи будут подняты вопросы урегулирования конфликта в Сирии в общем и, в частности, в Алеппо, где в настоящий момент проводится эвакуация населения в соответствии с договоренностями между оппозицией и силами правительства.