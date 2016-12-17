Абэ считает, что сотрудничество РФ и Японии может развиваться безгранично

Японский премьер-министр Синдзо Абэ после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что у Москвы и Токио имеется безграничный потенциал для развития двусторонних отношений.

По мнению Абэ, сотрудничество РФ и Японии может развиваться абсолютно в любых сферах. Как сообщает сегодня ТАСС, японский премьер отметил, что они с Путиным сошлись на мнении, что при обоюдном стремлении у двух государств есть поистине безграничные возможности для совместной деятельности.

Более того, сегодня глава правительства Японии поставил наиболее высокую оценку недавнему визиту российского лидера в страну.