Киев намерен расширить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в настоящий момент занимается подготовкой расширения антироссийских санкций.

В "черный список" попадут люди, причастные к лишению свободы граждан Украины по политическим мотивам. Климкин подчеркнул, что документ адаптируется по мере поступления четких данных о том, кто именно в России вовлечен в различные процессы по украинским политзаключенным.

Как сообщает РИА "Новости", министр заметил, что для включения человека в санкционный список требуются серьезные основания. Министерство тщательно проверяет всю информацию от родственников заключенных, международных правозащитных организаций, а также адвокатов.