Кремль ответил США ультиматумом на обвинения в кибератаках

США снова подняли тему хакерских атак, которые якобы были совершены на системы политических сил в Америке во время президентских выборов. Барак Обама заявил, что Штаты предпримут меры в ответ на вмешательство других стран в избирательную кампанию. Под этими странами подразумевалась Россия.

В Кремле отреагировали на происходящее. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, США уже должны решить для себя: либо они вообще прекращают разговоры на данную тему, либо предоставляют доказательства, сообщает lenta.ru.

Дмитрий Песков отметил, что в противном случае подобная полемика уже выглядит непристойно.