В январе Россию посетит президент Ирана

В январе будущего года президент Ирана Хасан Роухани намерен посетить Россию.

Данную информацию в пятницу, 16 декабря, предоставил источник, который осведомлен о ходе подготовки грядущего визита. Как сообщает ТАСС, собеседник агентства подчеркнул, что поездка иранского лидера Хасана Роухани в РФ состоится примерно через месяц.

Уточняется, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен нанести визит в Россию в конце декабря текущего года, чтобы обсудить визит президента.