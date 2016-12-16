Второй раунд переговоров Путина и Абэ стартовал в Токио

В Токио сегодня утром начался второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В настоящий момент беседа проходит в формате рабочего завтрака. Российский лидер в начале переговоров заявил, что совместная работа РФ и Японии в сфере экономики даст возможность создать прочный фундамент для дальнейшего развития стабильных партнерских отношений стран, передает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что придется потрудиться, чтобы раскрыть весь потенциал двусторонних связей. Он также выразил надежду на то, что беседа с Абэ даст старт новым целям для совместной деятельности.