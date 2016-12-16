Япония и Россия заключат 60 соглашений на сумму 2,5 млрд долларов – СМИ

Стало известно о том, какие результаты планируется достичь в ходе визита Владимира Путина в Японию. Экономическое сотрудничество двух стран осуществляется на основании плана, который предложил российскому лидеру Синдзо Абэ еще весной.

В этот раз будет подписано примерно шестьдесят соглашений. Предполагается, что часть из них будет касаться привлечения японских инвестиций в развитие Восточной Сибири, в частности, в разработку угольных месторождений. Речь идет о сумме, превышающей два с половиной миллиарда долларов. Также стороны заключат соглашения, касающиеся сотрудничества в области здравоохранения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Токио очень надеется на прогресс в диалоге о мирном договоре благодаря плану экономического сотрудничества с Россией.