Франция требует срочно созвать Совбез ООН по ситуации в Алеппо

На фоне полного освобождения города Алеппо в Сирии от террористов представители Франции в Совете безопасности ООН предлагают созвать срочную встречу и брифинг по гуманитарной ситуации в этом районе.

Постпред Франсуа Делаттр заявил, что хотел бы получить от гуманитарной миссии ООН во главе с генсеком по данным вопросам Стивена ОʼБрайена ясную и обновлённую картину происходящего. Особенно того, что касается эвакуации мирных граждан. А также обсудить увеличение числа наблюдателей ООН в районе Алеппо. На этом же настаивал сегодня коллега Делаттра от Великобритании Мэттью Райкрофт.

Как стало сегодня известно, сирийская армия полностью освободила город от исламистских группировок. Часть террористов отступила по предоставленным гуманитарным коридорам, около 300 боевиков сложили оружие, более 900 уничтожены в ходе наступления правительственных войск и ополчения.