Что Путин и Абэ подарили друг другу

В конце встречи, которая прошла в Японии, Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ обменялись памятными подарками. Причем обе стороны сделали весьма ценные презенты.

Владимир Путин, можно сказать, подарил Абэ частичку русской души. Президент РФ вручил японскому лидеру картину "Русская тройка в Коломенском". На репродукции представлена русская зима. На фоне красивейшего пейзажа изображена запряженная тройка лошадей. Помимо этого Путин вручил Абэ настоящий раритет – тульский самовар из меди, произведенный в девятнадцатом веке, сообщает life.ru.

Синдзо Абэ, в свою очередь, сделал Путину весьма символичный и не менее дорогой подарок. Он преподнес репродукцию "Прибытие Путятина". На ней изображено, как российский адмирал прибывает на встречу с японским чиновником, на которой был подписан договор о дружбе между двумя странами.