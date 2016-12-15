Кремль прокомментировал предложение Могерини совместно противостоять США
15 декабря 2016, 16:43 [ «АН-онлайн» ]
Политику дружить вместе против кого-то третьего Россия не одобряет. Так в Кремле восприняли предложение главы МИДа Евросоюза Федерики Могерини, которая призвала Москву вместе противостоять политике Трампа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на пресс-конференции 15 декабря заявил представителям СМИ, что действовать сообща против какой-то третьей страны – это неправильный подход, передает ТАСС.
Могерини призвала Москву совместно противостоять политике вновь избранного главы США, но при этом пока совершенно непонятно, какую именно политику Трамп будет вести, сказал Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что Россия всегда была за благоприятные отношения с ЕС, но они, увы, в данное время отсутствуют.
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