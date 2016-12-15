Встреча Путина и Абэ откладывается

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ откладывается.

Беседу политиков решили перенести на два часа позже от запланированного времени в связи с тем, что прибытие Владимира Путина в Японию задержалось на несколько часов. Об этом сегодня сообщает NHK, ссылаясь на источники в правительственных кругах страны.

Напомним, встреча Путина и Абэ состоится в родном городе японского премьер-министра Нагато, который расположен в префектуре Ямагути.