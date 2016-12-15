Порошенко требует, чтобы ЕС ввел санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко позвонил главе Евросовета Дональду Туску и потребовал, чтобы против Российской Федерации были введены санкции из-за ситуации, сложившейся на территории Сирии.

В рамках данной беседы Порошенко и Туск обсудили свои позиции перед важным заседанием саммита глав ЕС, которое сегодня состоится в Брюсселе, уточняется на официальном сайте главы Украины в среду. Президент Украины призвал своего собеседника ввести санкции против РФ из-за Алеппо.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках вышеуказанного саммита будет обсуждаться проект решения насчет ассоциации ЕС - Украина для того, чтобы дать ему возможность полноценной ратификации.