Киссинджер не советует России надеяться на Тиллерсона

Прошлое главы компании Exxon Mobil Тиллерсона не повлияет на его отношения с Россией в роли госсекретаря США, уверен Генри Киссинджер – авторитетный экс-дипломат Америки, знакомый с Путиным не менее Тиллерсона.

Как выразился Киссинджер, пока нет смысла обращать внимание на предложенного Сенату будущего госсекретаря. Никакой особой дружественности в отношении к России у Тиллерсона нет – преобладает прагматизм. Как бы ни были Трамп и Тиллерсон настроены дружелюбно к России, только полное выполнение всех необходимых условий обеспечит Тиллерсону полезность в новой должности. С другой стороны, именно новая должность делает его интересным игроком в политике.

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