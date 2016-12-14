Всё отчётливей становятся известны направления международной политики новой американской администрации.

В верхушке республиканской партии США есть полный консенсус по двум вещам.

ПРО как систему обороны надо развивать и расширять. И второе – надо срочно начинать модернизировать ядерное оружие. Причём всё это собираются делать на технологиях XXI века и вкладывать в это огромные деньги, которых у России нет. Поэтому в Д. Трампа и его избирательную кампанию так вложился американский ВПК.

Правда, ПРО в основном будут продвигать на позиции в Азии и западных штатах США, прежде всего, на Аляске. Европа в этом вопросе будет не главной. Но в Польше ПРО, как и обещано, будет.

Позиция США по отношению к Ирану будет резко ужесточена. Израиль будет вновь рассматриваться как главный союзник США в Ближневосточном регионе.

По Украине действительно возможен размен с Россией. Но размен какой: Россия должна выполнить «Минские соглашения» и вернуть Украине Донбасс и донбасский участок границы. В ответ США снимают санкции, но только те, которые Д. Трамп может снять своими указами. Про те санкции, которые приняты Конгрессом, ничего не обещается. При этом США не педалируют тему Крыма, однако и частью России де-юре его не признают.

В Сирии республиканцы не будут настаивать на обязательном уходе от власти Б. Асада. России в Сирии США тоже мешать не будут. Однако в северных районах Сирии США собираются действовать совершенно самостоятельно, без оглядки на Россию и тем более на Б. Асада.

И последнее. Всё то, что касается демократии и прав человека во внутренней политике России, администрации Д. Трампа будет безразлично.

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