Муфтий из Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев предложил взорвать «Ельцин Центр», пишет Regions.ru.



Как и Никита Михалков, Бердиев ни разу не был в «Ельцин Центре», но, несмотря на это, уверен, что, если там ведется деятельность, которая «разрушает государственность», его «нужно снести к чертовой матери».



Он подчеркнул, что деятельность центра нуждается в проверке: «Нужна проверка, и если будет обнаружено, что в «Ельцин Центре» на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает».



По поводу «Ельцин Центра» Бердиев сказал, что не был там, но доверяет словам Никиты Михалкова.



«Что касается «Ельцин Центра», я доверяю словам Михалкова. Действительно нужна компетентная комиссия, чтобы исправить все перекосы, которые там есть», – сказал муфтий. Он добавил, что слышал и мнение Наины Ельциной по этому поводу, но в своей речи она так и не сказала, чему на самом деле учит «Ельцин Центр» детей.



Прокомментировал муфтий и эпоху Бориса Ельцина: «О покойниках либо хорошо, либо ничего. Что касается самого Бориса Николаевича Ельцина, то хорошо, что он не пошел на третий срок, – а ведь мог пойти, и тогда от России ничего бы не осталось. И он привел Путина, которого тогда никто не знал».