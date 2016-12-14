В Кремле высказались о размещении американских баз на Курилах
14 декабря 2016, 12:25 [ «АН-онлайн» ]
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14 декабря 2016, 12:25 [ «АН-онлайн» ]
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