Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с администрацией Трампа

Один из японских телеканалов 13 декабря взял комментарий у Владимира Путина по поводу его отношения к заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией.

Позицию 45-го президента США по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией наша страна не может не поддерживать, - цитирует российского лидера ТАСС.

Россия всегда готова пройти свою часть пути для нормализации отношений с Америкой. При этом российский президент просит не воспринимать слова Трампа о стремлении сотрудничать с Россией слишком буквально: пока непонятно, как именно Трамп собирается этот тезис реализовать.