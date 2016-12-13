Зачем «Яблоку» в Башкирии борьба с фальсификациями?

По мнению руководителя фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, «ноябрь окончательно увел из повестки дня тему влияния выборов в Государственную Думу на региональную политику». С этим, похоже, категорически не согласны представители «Яблока». В региональных отделениях партии в Воронежской, Тюменской, Самарской областях и в Башкирии заявили о том, что будут просматривать видеозаписи с избирательных участков. Кстати, «Яблоко» с самого начала отказывалась признавать итоги голосования. Причин здесь было несколько. «Яблоко» не набрала 3 % голосов избирателей и в итоге потеряла право на госфинансирование. Она единственная из либеральных партий, которая провела внятную кампанию, и рассчитывала пройти в Госдуму.



- Её провал вряд ли можно объяснить исключительно фальсификациями, - считает политолог Дмитрий Михайличенко. - Конечно, инерция предшествующих кампаний не позволила избежать нарушений во время выборов. Но они были более конкурентными и открытыми. Оценивая ситуацию по стране, «Яблоко» ориентируется, прежде всего, на кампанию Григория Явлинского, хедлайнера партии. Но региональные кампании кардинальным образом отличались от того, что он делал. В республике «Яблоко» провалило подготовительный этап, не наладив системной работы с избирателем. Местное отделение не смогло даже подготовить документы для регистрации кандидатов. Партия практически не была представлена в республиканской повестке. Кампания регионального отделения локализовалась в двух округах, где каждый из кандидатов был сам за себя. Не сумев интегрировать региональные проблемы в федеральную программу, проведя слабую подготовку, региональное отделение «Яблока» поставило себя в сложные условия, и было вынужденно зарабатывать электоральный капитал посредством скандалов.



Попыткой оправдаться перед руководством за свою некачественную работу во время избирательной кампании, а также откровенным самопиаром можно назвать настойчивость регионального отделения «Яблока» в борьбе с фальсификациями на выборах. Партия откровенно играет на сложившихся у населения стереотипах, что выборы не могут быть честными, что в пользу «Единой России» всегда работает административный ресурс, что либералы – жертвы несправедливой системы. Нередко ролики, снятые наблюдателями, сами оказывались фальшивыми.

продолжение материала на портале "УФА.РУ" 09.12.16