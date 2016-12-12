Евросоюз: дополнительных санкций против России не будет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила 12 декабря, что ситуация в Сирийской Арабской Республике никак не скажется на экономической политике ЕС в отношении России.

Ранее парламентарии Германии обратились к руководству Евросоюза с предложением ввести против России дополнительные санкции в ответ на ее политику в Сирии, передает «Росбалт».

Сегодня Федерика Могерини сказала, что обострение вооруженного противостояния в Сирии не станет причиной введения дополнительных санкций против России. Могерини сообщила, что этот вопрос на заседании совета МИД Евросоюза не подняла ни одна страна.