В настоящее время глава российского МИДа Сергей Лавров находится в Сербии с рабочим визитом. Российский дипломат провел переговоры со своим сербским коллегой, премьер-министром и президентом страны.

Лавров возложил цветы к памятнику советскому солдату в Белгороде и к подножию мемориала в память освободителям столицы Сербии от фашизма, передают РИА Новости.

Сербская сторона передала Сергею Лаврову офицерскую саблю в подарок семье российского летчика Пешкова, погибшего в Сирии.

Символ офицерской чести – сабля – должна быть всегда наготове в совремнной обстановке, - считает Сергей Лавров. Глава российскго МИДа пообещал, что обязательно вручит подарок семье летчика.

Напомним, Герой России Олег Пешков, пилот Су-24 российских ВКС, погиб в ноябре 2015 года в небе Сирии.