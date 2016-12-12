В Кремле считают, что США уклоняются от сотрудничества по Сирии

Реальное сотрудничество Америки и остальных участников сирийской коалиции с Россией не работает, считают в Кремле. Такая ситуация при отсутствии координации действий и приводит к тактическим потерям в Сирии.

Никакого сотрудничества в «сирийско вопросе» у России и США, равно как и с остальными странами Коалиции, нет, - цитирует «Лента.ru» комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу сдачи боевикам окраин сирийского города Пальмира.

Песков добавил, что взятие предместья Пальмиры террористами лишний раз доказывает опасность ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и нейтрализовать ее активные действия возможно лишь сообща.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о боевых действиях вблизи Пальмиры.