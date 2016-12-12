Свердловский губернатор назначил трех топ-чиновников

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о назначении Александра Кудрявцева министром общественной безопасности региона и Ольги Глацких директором департамента молодежной политики Свердловской области. Александр Кудрявцев и Ольга Глацких приступят к исполнению служебных обязанностей с 13 декабря.

Также глава региона подписал указ о назначении Евгения Преина управляющим Северным управленческим округом Свердловской области. Губернатор провел с новым управляющим рабочую встречу 12 декабря, в ходе которой поставил задачи по развитию серверных территорий Свердловской области.

«Предлагаю вам занять должность управляющего Северным управленческим округом. Вам предстоит серьезная, важная работа. Это исполнение майских указов Президента России, выполнение и контроль над соблюдением законодательства, поручений губернатора и правительства региона. Это необходимо для того, чтобы динамично двигаться в русле принятых нами решений. Северный управленческий округ всегда был одним из лидеров в регионе, и хотелось бы сохранить набранный темп», — отметил губернатор.

Евгений Преин поблагодарил Евгения Куйвашева за оказанное доверие и выразил готовность к выполнению поставленных задач.