Министр обороны Великобритании считает Россию конкурентом, а не партнёром

Запад не должен относиться к России как равноправному партнёру, она его стратегический конкурент, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Тем не менее, сотрудничать с Россией по Сирии надо.

Фэллон сказал, что желает вместе с будущим министром обороны США Джеймсом Мэттисом добиваться улучшения отношений с Россией ради решения общих задач по безопасности на Ближнем Востоке. Тем не менее, политика России становится всё более самостоятельной и агрессивной. Она сама выбрала путь конкуренции, а не партнёрства. «Мы должны понимать это», - пояснил глава военного ведомства журналистам. Правда, никаких примеров агрессивности и стремления к противостоянию со стороны России не привёл.

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