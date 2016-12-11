Макфол назвал российские СМИ иностранными агентами

Провести серьёзное расследование воздействия России на последние президентские выборы предложил Майкл Макфол – бывший посол США в России. И основными инструментами влияния назвал российские СМИ - RT и Sputnik.

В частности, Макфол обвинил Sputnik в использовании хэштега #CrookedHillary, а Russia Today – в якобы открытой агитации за Трампа. А значит, журналистов, подконтрольных России СМИ, следовало бы аккредитовать как иностранных агентов, считает сотрудник Госдепа.

Кроме того, Макфол повторил ранее звучавшие и опровергнутые обвинения, будто бы за хакерскими атаками на серверы Демократической партии и лично Клинтон стояли Кремль и WikiLeaks. Однако доказательств пока ни он, ни другие политики не предъявили.

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