СМИ сообщили о возможности смягчения визового режима между Россией и Японией

Как сообщает газета "Асахи", власти Японии и России намерены объявить о взаимном смягчении виз для граждан двух стран в рамках визита российского лидера Владимира Путина, который запланирован на 15-16 декабря.



По данным газеты, речь идет о визах, предполагающих неоднократный въезд. В настоящий момент срок действия такого рода виз составляет три года, однако после предполагаемого смягчения визового режима он может быть увеличен до пяти лет. По мнению автора материала, это позволит укрепить экономические отношения двух стран.

При этом отмечается, что решение относительно послабления виз будет рассматриваться вне зависимости от прочих вопросов, обсуждение которых запланировано в рамках визита.

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