Свердловский депутат предложил узаконить коррупцию и объяснил, почему

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил 9 декабря в том, что его слова о «легализации коррупции» неправильно истолковали, а идея–то сама была прямо противоположной.

Вегнер просто пошутил. Точнее, это был сарказм, который неправильно истолковали люди без чувства юмора, передает слова депутата Znak.com.

Парламентарий выступал против законопроекта о легализации проституции и пошутил, что коррупция – тоже древнейший промысел, как и занятие сексом за деньги. И раз уж проституцию в некоторых государствах узаконили, то с такой «демократией» можно и коррупцию легализовать.

Шутка прозвучала на антикоррупционном форуме в Екатеринбурге. Всерьез депутат предлагает узаконить то, что изжить невозможно - лоббирование определенных интересов в парламенте. Для этого, по словам Вегнера, нужно воспользоваться моделью США. В Америке предприниматели на законной основе выходят на группу депутатов для принятия выгодного им решения.