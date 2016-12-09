От чего у Путина встают оставшиеся волосы дыбом

Владимир Путин признался, что от некоторых решений российских судей у него встают волосы дыбом. И на встрече с ПСПЧ попросил председателя Верховного суда проверить некоторые случаи нарушений.

В качестве примера членам президентского Совета по правам человека (ПСПЧ) глава государства привёл случай, когда человека обвинили за написание заявления в Липецкую прокуратуру. И прокомментировал: «Когда я смотрю на такие вещи, у меня просто оставшиеся волосы дыбом встают. Что это такое, совсем с ума сошли что ли?»

Выступая на Всероссийском судейском съезде, Путин отметил необходимость улучшить работу квалификационной коллегии, поскольку компетентность некоторых служителей Фемиды вызывает сомнения. Тем не менее, доверие к судебной системе необходимо беречь.

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