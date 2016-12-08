Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо

Российские военные отреагировали на совместное заявление стран Запада, касающееся ситуации в сирийском Алеппо.

Как сообщили «АН-онлайн» накануне, документ грозит санкциями лицам, которые сотрудничают с режимом президента Сирии Башара Асада. Также авторы обращения, в числе которых руководители Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, обвиняют Россию в гуманитарной катастрофе, которая произошла в Алеппо.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, комментируя данное заявление, отметил, что оно не содержит конкретных фактов, свидетельствующих о негативной роли РФ в сирийском конфликте. По словам Конашенкова, российская гумпомощь завозится в зачищенные от боевиков кварталы Алеппо тоннами. Также в городе активно работают российские саперы и врачи. Свидетелями этого являются многочисленные журналисты.

Спикер оборонного ведомства РФ предполагает, что западные политики кадров, которые снимают в Алеппо представители СМИ, замечать не хотят. Поэтому-то и появилось такое заявление, которое Конашенков назвал нелепым.

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