Штайнмайер в беседе с Лавровым потребовал немедленного перемирия в Алеппо

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках встречи с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым потребовал немедленно установить перемирие в сирийском городе Алеппо.

Как сообщили представители внешнеполитического ведомства ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым активно настаивал на немедленном прекращении огня в Алеппо, открытии гуманитарного доступа, а также на возобновлении политического диалога по конфликту, передает в четверг ТАСС.

Напомним, в конце сентября Штайнмайер уже призывал Лаврова устроить в Сирии временное перемирие на 48 часов. Также он предлагал перейти к формату мирного диалога странам, которые находятся рядом с САР.