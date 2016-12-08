Японский МИД официально объявил о визите президента Владимира Путина

Рабочая поездка российского лидера в Страну восходящего солнца пройдет с 15 по 16 декабря. Японская сторона активно готовится к этому визиту, отмечая его особую важность. Об этом 8 декабря сообщает МИД Японии.

Японская сторона сообщает, что ожидает визит российского президента с 15 по 16 декабря и надеется на то, что переговоры с российским лидером послужат дальнейшему развитию двусторонних отношений между Японией и Россией.

Японское внешнеполитическое ведомство информирует, что Владимир Путин встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Нагато (это малая родина японского премьера, где Владимир Путин давно хотел побывать) и в столице Японии Токио.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что российская сторона ждет от данного визита новых экономических связей, а также разработки мирных инициатив.