Бывший замминистра финансов Японии получил российский орден Дружбы

В российском посольстве в Японии 8 декабря прошло торжественное вручение ордена Дружбы бывшему заместителю министра финансов Японии, который ныне возглавляет научную работу корпорации «Кэнон», Дайсукэ Котэгаве.

Посол России в Японии Евгений Афанасьев во время церемонии отметил, что господин Котэгава всегда активно поддерживал развитие отношений между Россией и Японией, передает ТАСС.

Российский дипломат особо подчеркнул, что экс-замминистра финансов в свое время помогал организовать визит российской делегации в города Хиросиму и Нагасаки, пострадавшие от атомной бомбардировки со стороны США. Афанасьев сказал, что работу Котэгавы можно считать эталоном в развитии отношений между двумя странами.

Вручение ордена прошло в разгар подготовки японской стороны к визиту российского лидера Владимира Путина в Страну восходящего солнца. В Японии уже объявили, ч то визит Путина состоится с 15 по 16 декабря 2016 годя.