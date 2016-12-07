Бывшего свердловского губернатора лишили пенсии

Свердловские депутаты лишили экс-главу региона Александра Мишарина губернаторской пенсии. На заседании ЗССО были приняты поправки в областное законодательство, касающиеся порядка назначения пенсий чиновникам.

Теперь губернаторы и высокопоставленные чиновники, которые были уличены в нарушении закона, не смогут получить дополнительную пенсию. Помимо этого, теперь им необходимо проработать на своем посту не менее пяти лет. Поправки к закону о пенсиях коснутся депутатов ЗССО, омбудсменов, членов правительства и избирательной комиссии.

В соответствии с новыми поправками бывший свердловский губернатор Александр Мишарин, который занимал свой пост менее пяти лет, не сможет претендовать на получение выплаты.