Верховная Рада приняла воззвание к демократическим странам с предложением признать так назывемый «Голодомор» 1932-33 годов геноцидом украинского народа, как принято в современной политической конъюктуре.

За обращение проголосовали 233 депутата – на семь голосов больше необходимого для принятия этого политического решения. Авторы документа утверждают, что голод стал страшной трагедией, унесшей миллионы жизней и оставившей печальный след в истории народа и человечества в целом. Вина возлагается на «преступный тоталитарный советский режим», якобы отнимавший у населения и специально портивший зерно на складах ради уничтожения украинцев.

Историки даже советского периода не скрывали, что недостаток продовольствия и массовый мор людей действительно были в те годы. Однако «Голодомор» охватил также многие районы Поволжья, Казахстана, Башкирии, а не только Украину.

Читайте также:

Порошенко поручил дипломатам добиться, чтобы в мире голодомор считался геноцидом

Все новости дня