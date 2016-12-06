Путин резко отозвался о решении литовских властей

Неожиданно резко отозвался сегодня президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным о решении властей Литвы не пускать российских судей на свою территорию.

В Литве должна состояться Всемирная конференция судов, однако россияне в ней не будут участвовать. «Извините, что собственно послужило поводом для такого идиотского решения?» — спросил президент. Причиной оказалось присоединение Россией Крыма два года назад, проведённое в соответствии с российским законодательством. Литовцы объяснили дискриминацию россиян их якобы угрозой для безопасности их «процветающей» страны. Действительно – вдруг население тоже захочет референдум? Путин прокомментировал объяснение властей Литвы как очень странное: «Как будто люди свалились с планеты другой». Зорькин ответил, что хотел бы предложить провести такую конференцию в России.

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