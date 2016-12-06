В Кремле посетовали на сдержанную реакцию Запада по поводу обстрела госпиталя в Алеппо

Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу сдержанной реакции мирового сообщества на обстрел госпиталя в Алеппо, в результате которого погибли две российские медсестры.

Ранее Международный комитет красного креста (МККК) заявил, что гибель медиков в результате обстрела в Сирии является следствием неспособности участвующих в конфликте сторон обеспечить безопасность медицинским работникам. В Минобороны России сочли такую реакцию на произошедшую трагедию циничной.

Кроме того, Песков отметил, что Кремль хотел бы видеть более активную позицию Запада по гуманитарной помощи жителям Алеппо, поскольку в настоящий момент российская сторона действует в этом направлении фактически в одиночку.