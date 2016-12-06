Непарламентские партии начинают консультировать Госдуму

Руководство Госдумы сегодня проводит встречу с представителями партий, не сумевших провести депутатов по спискам в VII созыв. Разговор будет посвящен проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Таким образом, единороссовская по сути Госдума сделает вид, что даже мнение политического меньшинства для нее имеет значение, а партии будут польщены вниманием победителей. Так, руководитель исполкома «Патриотов России» Надежда Корнеева выразила надежду, что отношения и хорошие традиции сохранятся, а единственный депутат-одномандатник Госдумы от «Гражданской платформы» рассказал, что вопрос о созыве Совета непарламентских партий обсуждался неделю назад. В прошлом созыве Госдума учитывала предложения такой структуры, считает представитель партии «Родина» Фёдор Бирюков. Например, по поводу повышения пенсионного возраста, хотя до обсуждения законопроекта дело и так не дошло.

В последних выборах в Госдуму участвовали 14 политических партий, однако списочников и одномандатников смогли провести только те же четыре, что имели фракции в прошлый раз. Ещё две провели по одному представителю. Остальным снова придётся довольствоваться ролью внепарламентских консультантов.

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