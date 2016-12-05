Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на прекращение огня в Алеппо

Российские, китайские и делегаты встречи из Венесуэлы наложили вето на принятие резолюции о прекращении огня в Алеппо. За прекращение обстрела проголосовали США, Британия и Франция, и еще 8 членов СБ.

В принятии данной резолюции, как ни странно это прозвучит, очень мало чисто мирной инициативы, передает ТАСС.

Дело в том, что план по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо требует обстоятельного обсуждения специалистов, а они соберутся в Женеве 6 декабря.

Сообщается также, что остановка боевых действий в Алеппо возможна только после вывода террористов из восточной части города, а не до этого.

Именно по этим причинам постпред России при ООН Виталий Чуркин заявлял, что принятие этого документа необходимо отложить.