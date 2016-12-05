Путин пожаловался на вице-премьера Козака

Ранее «АН-онлайн» сообщали о встрече Владимира Путина с рабочими челябинского предприятия «Этерно». Поскольку разговор с рабочими ведется откровенный, то не обошлось и без обсуждения вредных привычек.

Рабочие спросили российского лидера, как он относится к курению и президент тут-же ответил, что не приемлет этой вредной привычки, пишет «МК».

Владимир Путин признался, что не курит сам и не позволяет это делать никому из своего окружения. Однако, как и везде, есть исключение и здесь. Путин никак не может отучить от пагубной привычки вице-президента России Дмитрия Козака. По выражению президента, Козак «курит как паровоз».

Разговор о курении зашел после того, как Путин узнал, что на челябинском заводе действует запрет не только на употребление алкоголя, но и на курение.