В ИГИЛ появился новый пресс-секретарь

Вместо уничтоженного в августе текущего года официального представителя террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), боевики избрали нового, - им стал Аби аль-Хасан аль-Мухаджир.

Новый пресс-секретарь, в отличие от своего предшественника Абу Мухаммед аль-Аднани, Аль-Аднани, не призывает мусульман убивать неверных по всему миру, а призывает к терпению, передает «Лента.ru».

Боевиков, прямо как по воинскому уставу, пресс-секретарь призывает «стойко переносить все тяготы службы», обещая в итоге некое «вознаграждение» в будущем. Речь нового вдохновителя ИГИЛ была в основном направлена на то, что против боевиков якобы воюют «крестоносные» США и европейцы, коммунисты из России, и прочие «вероотступники».

В остальном риторика террористов осталась прежней: они снова обещают теракты в тех странах, которые воюют против них.