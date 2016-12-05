Японский премьер встретится с президентом США в Перл-Харборе

Коварный удар по войскам США милитаристская Япония нанесла 7 декабря 1941 года. Флот США потерял после той атаки семь кораблей и порядка 2,4 тысяч убитыми. Память жертв той трагедии и почтят участники встречи.

Глава японского кабинета министров Синдзо Абэ 5 декабря заявил в эфире местного телевидения о предстоящем визите на Гавайи, передает ТАСС.

Премьер уточнил, что визит пройдет 26-27 декабря, и одним из его пунктов будет Жемчужная Гавань (Перл-Харбор), где и произойдет встреча японского премьера с президентом США Бараком Обамой.

Японская сторона подчеркивает всю важность посещения Перл-Харбора как факт укрепления мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.