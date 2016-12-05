Стало известно, когда президент Филиппин посетит Россию

В понедельник, 5 декабря, глава Министерства иностранных дел Филиппин Перфекто Ясая сообщил, когда может состояться визит президента Родриго Дутерте в Россию.

Вероятно, политик приедет в нашу страну в апреле-мае 2017 года. Ясая в рамках встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что в ходе встречи президента Филиппин Родриго Дутерте и российского лидера Владимира Путина на саммите в Перу глава РФ пригласил своего коллегу приехать в свою страну с визитом.

Напомним, что тогда глава Филиппин заявил, что зимой в Москву не поедет - слишком уж в столице России холодно, а вот в теплое время года он готов прибыть в гости.