На выборах президента Австрии националист проиграл

Конкурент представителя партии «зеленых» Норберт Хофер признал свое поражение на выборах президента Австрии, как только стали известны итоги голосования. Александр ван дер Беллен набрал 54 процента голосов.

Конкурент Беллена представлял националистическую Партию свободы, передает «Росбалт».

Эти итоги голосования – промежуточные, но исход выборов и так ясен. За Хофера отдали голоса 46 процентов избирателей. Проигравший конкурент поздравил Беллена с победой и призвал австрийцев забыть о политических распрях и работать сообща.

В ходе предвыборной кампании Хофер сделал рекордное количество сенсационных обещаний: провести референдум по выходу из ЕС, распустить Парламент, который принял столько беженцев…