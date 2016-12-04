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Путин рассказал, чего ожидать от сотрудничества с Трампом

4 декабря 2016, 12:52 [ «АН-онлайн» ]

Путин рассказал, чего ожидать от сотрудничества с Трампом
фото: globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин рассказал, чего следует ожидать от сотрудничества с избранным 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Данную информацию президент России сообщил в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ. По словам Путина, Трамп довольно быстро понимает, какая серьезная ответственность возлагается на него как на главу государства. Политик подчеркнул, что новый президент США является крайне успешным коммерсантом и предпринимателем, а это означает, что он человек умный. Именно этот факт следует принимать во внимание, строя догадки о том, каким будет сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов.

 

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