Что за шестая колонна в команде президента?

«Про пятую колонну все знают. Это противники в нашем тылу. А шестая гораздо хуже. Они улыбаются, делают умный вид и в то же время подтачивают доверие к президенту и его команде. Они предают президента ради своих корыстных интересов. Не знаю, когда они насытятся. Речь идёт о миллиардах. Поэтому процветает торговля с откатами, а промышленность ползёт как черепаха. В Минпромторге остался только торг, и не осталось прома», - говорит Герой России Магомед Толбоев.



Обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову лётчик-испытатель спрашивает: «Где ваш хвалёный «Суперджет», ради которого вы с Погосяном убили Ил-96, Ту-334, Ил-114 и последующие перспективные проекты? Где тот прорыв в авиастроении, что вы обещали, проталкивая этот самолёт, больше половины которого делается за рубежом? Где замена Ан-2? Где двигатели ПД-14 и НК-93? Эти двигатели были созданы ещё в 80-х годах прошлого века, но вы и их запороли. Ничего нового, перспективного показать народу Мантуров не может».



Ил-96, Ил-114 были спасены Путиным, в том числе благодаря публикациям «Аргументов недели». Но что это за система, когда президент вынужден спасать самолёты от собственных министров? Такими людьми должны интересоваться уже не журналисты, а Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Счётная палата, Контрольное управление при президенте РФ.



Вот что такое шестая колонна в команде президента - это люди, которые вышли из-под контроля. Они цинично и открыто подставляют президента.



